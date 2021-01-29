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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Yaban hayvanlarına yiyecek bıraktılar

- Yaban hayvanlarına yiyecek bıraktılar

Yiyeceklerin bırakılma görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Gesi Yabani Hayvanlar Hayvan Irak 


- Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe Başkanlığı Kızılcahamam Akyarma bölgesindeki yabani hayvanlara beslenebilmesi için yiyecek bıraktı. Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe Başkanı Nuri Odacı ise yaptığı açıklamada, “Bu faaliyetle bu zorlu kış şartlarında yabani hayvanların aç kalmaması, aç kalan yabani hayvanların köylerimize inip besicilerimizin hayvanlarını telef etmemesi adına bir nebzede olsa katkıda bulunduk. Yolumuzu aydınlatan 9 ışığımızın köycülük maddesi gereğince köylerimizin refahı adına besicilerimizin ve köylerimizin her zaman yanındayız” İfadelerine yer verdi. (ALİ-
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