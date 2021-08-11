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Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

Olay yerinden görüntü

Jandarma Kayalı Kaçış Saldırı Hayvan 

-Ekiplerin keçilere ulaşması
-Keçilerin kurtarılması
-Detay görüntü

( TUNCELİ -DRONE) TUNCELİ

- Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde, yaban hayvanların saldırısından sarp kayalıklara kaçan keçiler, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Mazgirt’te bir grup keçi, yaban hayvanlarının saldırması sonucu dağlık bölgelere kaçıştı. Hayvanlarını toparlayamayan çiftçi, AFAD ve jandarma ekiplerinden destek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, dağlık alana kaçışan keçileri kurtarmak için halat yardımı ile çalışma başlattı. Ekiplerin sarp kayalıklardaki zorlu çalışmalarının ardından keçiler kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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