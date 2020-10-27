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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Yaban hayvanları foto kapanlara takıldı

Yaban hayvanları foto kapanlara takıldı

-Hayvanların foto kapan görüntüsü

( BİLECİK )- Foto kapanlara ayı ailesi, tilki ve domuzlar poz verdi BİLECİK

Ormanlı Hayvan 


- Bilecik’te görüntülenen yaban hayvanları doğa ve ormanların yalnız olmadığını gösterdi. Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyeleri, Bilecik’te ormanlık alanlara yerleştirdiği foto kapanlar ile doğada yaşayan canlıları izlemeye devam ediyor. Grup üyeleri merkeze bağlı Abbaslık ile Kapaklı köyleri arasındaki foto kapan görüntülerini paylaşırken, görüntülerde dereye su içmeye gelen yaban hayvanları görüntülendi. Derede domuz sürüleri su içerken foto kapanlar sayesinde görüntülenirken, ayı ailesi, tilki ve tavşanlar da foto kapanlara adeta poz verdi. (CKT-Y)
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