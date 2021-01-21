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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yaban hayatını unutmadılar, doğaya yem bıraktılar

Yaban hayatını unutmadılar, doğaya yem bıraktılar

Yem ve yiyecek bırakılması

Kar Yağışı Hayvan Irak 

-Açıklama

( SİVAS )- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı SİVAS

- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Kentte etkili olan kar yağışı insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için, doğaya yem ve yiyecek bırakma etkinliği gerçekleştirildi.
Altınyayla ilçesi Ziraat Odası Başkanı Sezai Subaşı, ilçe Tarım Müdürü Hacı Darıcı ve çiftçiler el ele vererek, kurt, tavşan ve tilki gibi hayvanlar için ilçenin farklı noktalarına yem ve yiyecek bıraktılar. Altınyayla Ziraat Odası Başkanı Sezai Subaşı, yaban hayatı için doğaya yem bıraktıklarını belirterek, “Doğaya kuşlar için yem, kurt tilki ve benzeri hayvanlar için de ekmek bıraktık. Tavşan için ot, balya türü yiyecek malzemeleri bıraktık. Karın bol yağması sebebiyle hayvanların zor durumda ve aç kalacağını düşündüğümüzden dolayı doğadaki canlıların varlığının devam ettirebilmesi için bir etkinlik düzenledik. Rabbim hayrımızı kabul etsin” dedi.

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