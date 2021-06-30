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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yaban hayatı için su yalakları oluşturuldu

Yaban hayatı için su yalakları oluşturuldu

Yaban keçilerinin su kuyusu yanında otlanırken görüntüleri

Su Yaz Günleri Keçi Yaban Keçisi Hayvan 

-Fotokapan ile çekilen yaban keçisi görüntüleri

( MERSİN ) MERSİN

- Torosların zirvesine yaban hayatı için 10 adet su yalağı oluşturuldu. Milli parklarda ve korunan alanlarda yaban hayvanlarına su temin etmek için 10 adet su yalağı oluşturan ekipler, kurak geçen bu yaz günlerinde yaban hayatı geliştirme sahalarına yaban keçisinin yoğun olduğu yerlere yaban hayatı devam etmesi için çalışmalar yaptı. Korunan alanlarda bulunan yaban hayatı su kaynaklarının yeterliliğini kontrol eden şeflikler, doğal taş veya oyma kütükten su yalakları tesis etti. Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü sınırlarında bulunan yüzlerce metre yükseklikteki tepelere su yalakları kurarken, yaban hayvanları ise foto kapanlarla görüntülendi. Bölge müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla yaban hayvanlarının tüm hareketleri izlenirken, yaban hayvanlarının ihtiyacı olan su ve yemleme gibi faaliyetler ise aralıksız sürdürülüyor. (ERY-
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