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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaban domuzu Marmaris sokaklarında böyle gezdi

Yaban domuzu Marmaris sokaklarında böyle gezdi

yaban domuzu görüntüleri

( MUĞLA ) MUĞLA

Yaban Domuzları Cep Telefonu Yaban Domuzu 


- Dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris’te sokakta gezen yaban domuzları vatandaşlar tarafından görüntülendi.Özellikle pandemi döneminde sürüler halinde ya da tek tek yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sokaklarda gezen yaban domuzunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Yaban domuzları bazı vatandaşlar ve Marmaris Beleyesi tarafından beslenirken, yaban domuzlarının caddelerde rahatça dolaşması dikkat çekti.
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