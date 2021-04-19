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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Windsurfçüler milli takım yolunda

Windsurfçüler milli takım yolunda

Drone ile windsurf detay

Yarış Dera Milli Takım Surf Umutlu 

-Windsurf hazırlık detayları
-Eğitmen Buğra Kandiş röp
-Öğrenci röpleri
-Drone detay

- BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi’nin girişimleriyle, arka plajda açılan Cunda Windsurf okulunda yetişen sporcular Türkiye Yelken Federasyonu Milli Takımı’na seçilebilmek için ter döküyor. Temmuz ayında başlatılan ve kış aylarında da aksatmadan çalışmalara katılan ve başarı gösteren sporcular İzmir’de Urla-Torosan’da gerçekleştirilecek olan seçme yarışlarına katılacak. Ayvalık’ta sporu çeşitlendirmek için yapılan çalışmaların isabetli olduğunu ve meyvelerini almaya başladıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Kendilerine böyle bir olanak sağladık. Eğitmenlere çok teşekkür ediyorum. Ayvalıklı gençlerin mili takıma seçilmeleri bizi gururlandırır. Türkiye Yelken Federasyonu Milli Takımı’nda Ayvalıklı gençlerin ülkemizin adına yarışması, hem bize, hem anne ve babalara hem de Ayvalıklı hemşehrilerimizin övünç kaynağı olacak” dedi.
25 Nisan’a kadar devam edecek yarışmalarda altı sporcunun mücadele edeceğini ve çok umutlu olduklarını belirten eğitmen Buğra Kandiş, aylardır süren çalışmaların karşılığını Urla’da alacaklarını belirterek, “Milli takım seçmeleri altı gün sürecek. Başarılı olan sporcularımız Türkiye Yelken Federasyonu Milli Takım kadrosuna katılıp ülkemizi Avrupa ve Dünya kupalarında temsil edecek. Bu kadar kısa sürede gelişim göstermemize katkı sağlayan, desteklerini bizden esirgemeyen, her zaman yanımızda hissettiğimiz sporcularım, onların anne ve babalarıyla Ayvalık belediye Başkanı Mesut Ergin’e çok teşekkür ediyorum. Katılım gösterdiğimiz bu yarışlarda Ayvalık’ı tanıtmak bize gurur veriyor. Sporcularımız, Eşref Jale, Nurhayat Güven, Ada Arslan, Özgür Toygar, Mert Toygar ve Egecan Gün’ün seçmelerden başarıyla çıkacağına ve milli takımda yer alacağına gönülden inanıyorum” dedi.

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