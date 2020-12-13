WASHINGTON - Trump destekçileri Washington'da gösteri düzenledi(2)
- Protestoculardan görüntü - Trump destekçilerinin gazeteciyi tartaklaması - Polislerin aldığı güvenlik önlemleriWASHİNGTON - ABD’nin başkenti Washington ’da Trump destekçileri "Proud Boys” and “Antifa” karşı karşıya geldiler aralarında gerginlik yaşandı.Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Gerginliği fotoğraflayan gazeteciyi Trump destekçileri tartakladılar.
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