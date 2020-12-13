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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
WASHINGTON - Trump destekçileri Washington'da gösteri düzenledi(2)

WASHINGTON - Trump destekçileri Washington'da gösteri düzenledi(2)

- Protestoculardan görüntü - Trump destekçilerinin gazeteciyi tartaklaması - Polislerin aldığı güvenlik önlemleriWASHİNGTON - ABD’nin başkenti Washington ’da Trump destekçileri "Proud Boys” and “Antifa” karşı karşıya geldiler aralarında gerginlik yaşandı.Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Gerginliği fotoğraflayan gazeteciyi Trump destekçileri tartakladılar.

Biber Gazı Kalaba Başkent 

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