WASHINGTON - İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı
- İsrail Büyükelçiliği binası önünde toplanan gruptan görüntüler - Grubun sloganlar atması - Filistin bayrağına sarılı temsili tabutların getirilmesi - Son saldırılarda şehit olanların isimlerinin okunmasıWASHINGTON (AA) - ABD’nin başkenti Washington'daki İsrail Büyükelçiliği binası önünde, İsrail’in Mescid - i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amaçlı gösteri düzenlendi.
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