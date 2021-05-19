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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
WASHINGTON - İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı

WASHINGTON - İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı

- İsrail Büyükelçiliği binası önünde toplanan gruptan görüntüler - Grubun sloganlar atması - Filistin bayrağına sarılı temsili tabutların getirilmesi - Son saldırılarda şehit olanların isimlerinin okunmasıWASHINGTON (AA) - ABD’nin başkenti Washington'daki İsrail Büyükelçiliği binası önünde, İsrail’in Mescid - i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amaçlı gösteri düzenlendi.

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