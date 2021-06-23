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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Washington DC’de üstgeçit çöktü: 6 yaralı

- Washington DC’de üstgeçit çöktü: 6 yaralı

-Çöken üstgeçitten görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

Karya Bild Altın Başkent Trol 


- ABD’nin başkenti Washington DC’de üstgeçidin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. ABD’nin başkenti Washington DC’deki Interstate 295 eyaletler arası otoyolun üzerinde bulunan üstgeçit çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Üstgeçidin çökmesi ile otoyol trafiğe kapanırken, bir kamyon ise çöken üstgeçidin altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üstgeçidin altında kalan kamyondan akaryakıt sızdığını ve durumun kontrol altına alındığını aktardı. Üstgeçidin neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.
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