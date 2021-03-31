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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Washington DC’de silahlı saldırı: 4 yaralı

Washington DC’de silahlı saldırı: 4 yaralı

-Olay yerinden detay görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

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- ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Congress Heights Metro İstayonu yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.
Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırının yerel saatle 13.30’da gerçekleştiği ve saldırıda 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yangın ve Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı Sözcüsü Vito Maggiolo ise yaptığı açıklamada, ateşli silahla yaralanan 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılar hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.
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