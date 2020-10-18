Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Washington’da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto

- Washington’da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto

Kadınların eylemlerinden görüntü

Protesto Başkent Nato 

-Detay

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD’nin başkenti Washington D.C’de binlerce kadın ABD Başkanı Donald Trump’ı ve Senato’da onay süreci başlayan Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Amy Coney Barret’ı protesto etti. ABD’nin başkenti Washington D.C ve çeşitli kentlerde Kadınlar Yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüşe katılan binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump’ı ve Senato’da onay süreci başlayan Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Amy Coney Barret’ı protesto etti. Washington D.C’de düzenlenen eyleme katılan kadınlar maske takarak sosyal mesafeyi korudu. “Trump, Pence dışarı” sloganları taşıyan kadınlar, Trump ve Barret karşıtı sloganlar atarak ABD'de hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg’u andı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı