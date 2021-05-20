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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Washington’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

- Washington’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Törenden görüntüler

Şehit Saygı Duruşu Irak 

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(WASHINGTON) WASHINGTON

- Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene ABD’de yaşayan gençlerin yanı sıra KKTC ve Azerbaycan büyükelçilik yetkilileri katıldı.
Büyükelçiliğin bahçesinde başlayan törende büyükelçilik yetkilileri ve diğer askeri yetkililer, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Daha sonra salonda devam eden törende şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın ardından Yunus Emre Enstitüsü tarafından 19 Mayıs'ın önemine ilişkin hazırlanan videonun gösterimi yapıldı. Yapılan kısa konuşmaların ardından NBA'de oynayan Türk oyunculardan Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın 19 Mayıs için gönderdiği video mesajlar izlendi.
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