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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
WASHINGTON - ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test etti

WASHINGTON - ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test etti

- F - 35 uçağında B61 - 12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test görüntüsüABD, F - 35 uçağında B61 - 12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test ettiWASHINGTON (AA) - ABD'nin B61 - 12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini ilk kez F - 35A savaş uçağında test ettiği bildirildi.
ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimine bağlı Sandia Laboratuvarından yapılan açıklamada, içeriğinde nükleer bileşen bulunmayan bombanın tam boy modelini Nevada eyaletindeki Tanopa Test Sahasında F - 35A tipi uçakla test ettiklerini açıkladı.
Test sırasında uçağın ses üstü hızla uçarken iç mühimmat bölmesinde taşıdığı B61 - 12 model bombayı 10 bin 500 feet yükseklikten fırlattığı belirtilen açıklamada, bombanın 42 saniyede hedefini vurduğu kaydedildi.Açıklamada, "Başka uçaklardan farklı olarak F - 35A mühimmatı kapalı bölmede taşıyor. Son uçuş testi tam teçhizatlı B61 - 12 bombasının uçağın kapalı mühimmat bölmesinde fırlatılması oldu ve ilk kez Mach 1 (1234 km/h) ve üstü bir hızda böyle fırlatma yapılıyor." ifadesi yer aldı.Laboratuvar mart ayında F - 15E tipi savaş uçağında ve B - 2 Hayalet tipi bombardıman uçaklarında bu silah sistemlerini denemişti.ABD'nin nükleer güç durum belgesinde, konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F - 35A tipi beşinci nesil savaş uçaklarını, nükleer bombalar için platform olarak kullanmayı planlandığı belirtiliyor.

Bild Gesi Savaş Uçağı Borat 

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