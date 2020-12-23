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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi

Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi

Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza yaptı

Hastane Trafik Kazası Çakal 

-kazanın yaşandığı yerden detay
-çocuktan detay
-araç sürücüsü şok geçirme detayı
-genel detay

( ŞANLIURFA ) - Çocuğun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi- ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yakını tarafından hastaneye götürülen çocuk, sevk edildiği başka hastaneye götürülürken kazada yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü'yü Akçakale'ye bağlayan çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, evde oyun oynadığı sırada soba üzerinde kaynamakta olan su çocuğun üzerine devrildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanan çocuk yakını tarafından araçla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi edildikten sonra vücudunun birinci derece yanık olduğu teşhis edildikten sonra araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğü esnada trafik kazası yaşandı. Kazada araç sürücüsü şok geçirdi. Hastane de tedavi altına alınan çocuk ve sürücü tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AHK-
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