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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
VORKUTA - Buz ve karlarla kaplı 'hayalet' şehir - Terkedilmiş binalar buz mağarasına döndü

VORKUTA - Buz ve karlarla kaplı 'hayalet' şehir - Terkedilmiş binalar buz mağarasına döndü

VORKUTA - Buz ve karlarla kaplı "hayalet" şehir - Terkedilmiş binalar buz mağarasına döndü - Karlar altındaki terkedilmiş binaların drone görseli - Binada buz sarkıtlarından detaylar - Buz kaplı koridor ve merdiven detayları - Ev içinde buz sarkıtlarından detaylar - Terkedilmiş dairlerden detaylar - Geride bırakılmış eşyalardan detaylarVORKUTA (AA) - Rusya 'nın Komi Cumhuriyeti'nde bulunan ve Kuzey Kutup Dairesi'nde Usa Nehri'nin kıyısındaki Vorkuta’nın Severniy bölgesindeki evlerin büyük bölümünde buz esaretini koruyor. Bölgede yaşayan bir kaç aile için halen çalışan sıcak su ısıtma sistemi, terkedilen evlerde arızalanan ve patlayan su sistemlerinin su akıntıları, eksi 50 dereceye kadar düşen soğukla binaları adeta buz mağaralarına çevirdi. Apartmanların kat araları, merdivenler ve daire içleri adeta buzla kaplı korku filmini andırıyor.

Korku Filmi Buz Sarkıtları Gesi Hayalet Irak 

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