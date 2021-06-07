Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
VİYANA - UAEA Başkanı Grossi İran'ın nükleer programının geldiği aşamanın 'çok ciddi' olduğunu söyledi

VİYANA - UAEA Başkanı Grossi İran'ın nükleer programının geldiği aşamanın 'çok ciddi' olduğunu söyledi

VİYANA - UAEA Başkanı Grossi İran'ın nükleer programının geldiği aşamanın "çok ciddi" olduğunu söyledi - UAEA Başkanı Grossi'nin konuşmasıVİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran’ın güvenlik denetimi anlaşması kapsamında sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek, çok yüksek oranda uranyum geliştirmiş bu ülkeye ilişkin durumun çok ciddi olduğunu söyledi.

UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Grossi, İran’la yapılan teknik anlaşmadan beklentilerinin bu ülke tarafından karşılanmadığını belirtti.
Grossi, Tahran yönetiminin güvenlik denetimi anlaşması kapsamında Ajansın sorularına gerekli yanıtları vermediğini, 24 Mayıs’ta bir ay daha uzatılan teknik anlaşmayla Ajansın beklentilerinin yerine getirileceğinin düşünüldüğünü ancak bu hususta net bir ilerleme kaydedilemediğini anlattı.Grossi, "Durum çok ciddi, çünkü çok yüksek seviyeden uranyum zenginleştirmiş, silah derecesine çok yakın çok yüksek düzeyde uranyum zenginleştiren, çok gelişmiş ve iddialı bir nükleer programı olan bir ülkemiz var. Bu yüzden bunları söylediğimde, sadece bir gerçeği tarif ediyorum. Dolayısıyla bu gerçeğin farkında olmamız gerekiyor. Endişemin arkasında bu var." değerlendirmesinde bulundu.İran’a ilişkin kararı UAEA Yönetim Kurulunun alacağını kaydeden Grossi, İranlı yetkililerle dürüstçe kaygılarını paylaştığını dile getirdi. - Güvenin sarsılmaması vurgusuTahran yönetiminin Ajansın sorularını yanıtlaması ve güvenlik denetimi anlaşması kapsamında sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayan Grossi, "Aksi takdirde güven yeniden tesis edilemez. Bu, bence bütün tarafların ciddiye alması gereken önemli bir durum." görüşünü paylaştı.Grossi, İran’da müfettişlerin faaliyetlerini sürdürmesinin ve çalışmaların sınırlanmamasına yönelik güvencenin herkes için çok önemli olduğunu ifade etti.
İran’la diyaloğun sürdürülmesinin çok önemli olduğunu, her koşulda iletişimin devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizen Grossi, başka bir alternatifin bulunmadığını sözlerine ekledi. - Geçici teknik anlaşmaİran'ın 23 Şubat'tan itibaren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılacağını duyurması üzerine bu ülkede Ajansın yürüttüğü temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için karşılıklı bir uzlaşı sağlamak üzere 17 Şubat'ta Tahran'ı ziyaret eden Grossi, 22 Şubat’ta taraflar arasında geçici teknik bir anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.Taraflar arasında sağlanan teknik anlaşmanın 21 Mayıs'ta sona ermesinin ardından UAEA, İran'la söz konusu anlaşmayı bir ay daha yani 24 Haziran'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. - İran'da onaylanan "nükleer yasa"Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılan yasa, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'ta kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın NPT kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını gerektiriyor.Tahran yönetimi, Ek Protokol uyarınca UAEA müfettişlerinin nükleer tesislerini istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. İran'ın Ek Protokol'den ayrılması, Ajans müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.

Petrol İhracatı Bankacılık Nükleer Program Müfettiş Nükleer Tesis 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement