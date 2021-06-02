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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
VİYANA - İran nükleer anlaşması görüşmeleri kapsamında taraflar gelecek hafta toplanacak

VİYANA - İran nükleer anlaşması görüşmeleri kapsamında taraflar gelecek hafta toplanacak

- Görüşmelerin yapıldığı otel ve otel önündeki basın mensupları - Görüşme için yetkililerin otele gelişleri - Görüşme salonundan görüntüler - AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın açıklamasıİran nükleer anlaşması görüşmeleri kapsamında taraflar gelecek hafta Viyana 'da toplanacakVİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana 'da yaklaşık iki aydır süren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde nihai karar için haftaya tarafların bir kez daha toplanacağı bildirildi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkilerServisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen KOEP Ortak Komisyonuna, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.
Toplantının ardından Mora, 5’inci kez bir araya gelen tarafların anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve ABD’nin olası dönüşü için çalışanlarını sürdürüldüğünü kaydetti.
Mora, bu toplantının nihai karar için son toplantı olmasını ümit ettiğini ancak haftaya 6. oturum için tarafların bir kez daha Viyana 'da toplanacağını aktardı.Teknik konuların yanı sıra siyasi bir karar alınması için çaba sarf edildiğini, bu nedenle temsilcilerin ülkelerine dönerek gelişmeleri üstleriyle paylaşacağını dile getiren Mora, haftaya yapılacak toplantıda yeni yaklaşımlarla müzakerelerde sona varılacağını ümit ettiğini söyledi.

Mora, "Farklı seçeneklerden oluşan bir metin hazırladık, bunun üzerine çalışılıyor ancak henüz son şekli verilmedi. Metin geliştiriliyor, 6’ıncı oturumun sonunda büyük ihtimalle bu metin siyasi anlaşmanın metni olacak." ifadesini kullandı.İran ve ABD arasında bazı teknik sorunların yanı sıra siyasi yaklaşım farklılıklarının da bulunduğuna değinen Mora, başlangıca göre çok daha ileri bir konumda olduklarını ve doğru yönde ilerlediklerini anlattı.Mora, İran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin görüşmeler üzerinde bir etkisinin olmadığını, İranlı yetkililerle nükleer anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması üzerine fikir birliği sağladıklarını sözlerine ekledi.

İngiltere Cumhurbaşkanlığı Toplantı Müzakere Basın Mensupları 

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