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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Viyana’da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü

- Viyana’da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü

Olay yerinden görüntüler

Sosyal Medya Can Güvenliği Silahlı Saldırı Başkent Saldırı 

-Silah seslerinin duyulması

( VİYANA ) VİYANA

- Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir sinagog yakınlarında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Avusturya İçişleri Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sinagog yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz. Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" açıklamasını yaptı.
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