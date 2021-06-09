Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu

Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu

Kilitlenen trafikten detay

Hastane Trafik Kazası 

-Kazaya karşılan araçlardan detay
-Uzun araç kuyruklarının yüksek bir yerden görüntülenmesi
-Araçların gitmesi
-Trafiğin açılması

( SAMSUN ) -- Otomobil, kamyonet ve minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı SAMSUN

- Samsun’da otomobil, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Balıkçı Barınağı karşısındaki viyadükte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C. E. idaresindeki 34 BR 1617 plakalı kamyonet, R.Ş. yönetimindeki 34 CCF 628 plakalı otomobil ve 55 LU 248 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada G. Ş. ile D.E.Ş. yaralanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Ordu-Samsun yönünün çevre yoluna bağlanan viyadük kısmı trafiğe kapatıldı. Tüm araçların alt yola yönlendirilmesinin ardından kilitlenen trafik nedeniyle Atatürk Bulvarı’nın Bafra istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kilitlenen trafik, kazaya karışan tarafların birbirinden şikayetçi olmak üzere Irmak Polis Karakolu’na gitmesinin ardından açıldı. Viyadük kazanın ardından yarım saatten fazla bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (ED-SLH-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement