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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Vites kutusuna saklanan uyuşturucuları narkotik köpeği Galya böyle buldu

Vites kutusuna saklanan uyuşturucuları narkotik köpeği Galya böyle buldu

Görüntü. Operasyon anı, Galya'nın uyuşturucuyu bulması, detaylar

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-zanlıların adliyeye sevki

( BURSA ) -- Bursa'da yapılan operasyondu uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı, zanlılardan adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı BURSA

- Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyona katılan narkotik köpeği Galya, zanlıların kullandığı otomobilde vites kutusu yanına zulalanmış uyuşturucu maddeyi kısa sürede bulmayı başardı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. 6 kişi operasyonla gözaltına alınırken, bu kişelerle birlikte 470 gram metamfetamin, 450 gram esrar, 250 gram uyuşturucu madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 60 gram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyona katılan Galya isimli narkotik köpeği, zanlıların otomobilinde vites kutusu içine gömülü vaziyette saklanmış uyuşturucuları bulmayı başardı. Gözaltına alınan Ö.A. M.C.İ., N.M. ve M.G isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanırken, T.Ü. ve A.Ü. isimli şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi. (SA-İHS)
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