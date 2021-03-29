Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Virüsün zirve yaptığı Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan polis takviye edildi

Virüsün zirve yaptığı Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan polis takviye edildi

Denetimler

Polis Polis Ekipleri Bulduk Kışla Trol 

-Vatandaş röportajları
-Yakın detaylar

( SAMSUN )- Samsun'da polis teyakkuza geçti: 1 caddede daha HES kodu uygulaması başladı SAMSUN

- Korona virüsü vaka yoğunluğunda zirveyi koruyan Samsun’a, Ankara ve İstanbul’dan takviye polis ekipleri geldi. Gelen takviyelerle birlikte Mecidiye’nin ardından İstiklal(Çiftlik) Caddesi de tamamen bariyerle çevrildi. Ara caddelerde dahil HES kodu uygulaması başlatıldı. Korona virüsünün pik yaptığı Samsun’da vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerdeki denetimler artırıldı. Daha önce Mecidiye Caddesi’nin ara sokak, giriş ve çıkışlarında başlatılan HES kodu uygulaması İstiklal Caddesi’nde de bugün başladı.
Korona virüsü vakalarının önlenmesi adına yapılan denetimler için Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan takviye polis ekipleri geldi. İstiklal Caddesi Mecidiye Caddesi’nde olduğu gibi bariyerle çevrildi. Samsun polisi ve gelen takviye ekipler caddeyi tamamen kontrol altına aldı. Caddenin giriş ve çıkışları ile bağlanan ara sokaklarında yayalara HES kodu kontrolü yapılmaya başlandı. Bazı ara sokaklarda denetimlerin araçlar üzerinde de gerçekleştirildiği görüldü.
Temaslı ve riskli grubun bulaştırıcılığının önüne geçilmesi için Samsun’da polis teyakkuza geçti. Yapılan çalışmalara karşın vatandaşlar denetimlerin artırılmasını olumlu bulduklarını ancak uygulamada geç kalındığını dile getirdiler. (ÜK-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement