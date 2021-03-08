Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar

Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar

yanan binadan görüntü

Polis Müdahale Çatı Katı Kalaba Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-ekiplerin yangına müdahalesi
-polisin uyarısı
-detaylar

( ÇORUM ) -- Çorum’daki yangın kontrol altına alındı- İşyerinde büyük çapta maddi hasar oluştu ÇORUM

- Çorum’da Ayakkabıcılar arastasında bulunan bir lokantanın çatı katında çıkan yargın korkuttu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yandın kontrol altına alınırken, virüsü unutan vatandaşlar yangını seyretmek için toplandılar. Edinilen bilgilere göre, Taşhan caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolmayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı kapladı. Bu sırada içeride bulunan müşteriler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, onlarca vatandaş korona virüs salgınını umursamayarak yangını izlemek için caddeye toplandı. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izleyen, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti. Polis ekipleri kalabalığı dağıtırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izleyen, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti. Polis ekipleri kalabalığı olay yerinden uzaklaştırırken, can güvenliklerini tehlikeye atmamaları için vatandaşları anonslarla uyardı. Uzun uğraşların sonunda İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (MMY)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı