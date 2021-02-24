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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Virüsü hiçe sayarak doğum günü kutlayanlara ceza

Virüsü hiçe sayarak doğum günü kutlayanlara ceza

- Doğum günü yapan gruptan görüntü

Kutlay Polis Koronavirüs Doğum Günü Polis Ekipleri 

-- Polisin grupla konuşması
-- Vatandaşların teşekkürü

( KAYSERİ ) - Virüsü hiçe sayarak doğum günü kutlayanlara ceza-Polis, 5 kişiye 4 bin 500 TL cezai işlem uyguladı KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta doğum günü kutlaması yapan 5 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe kurallarına uymama' nedeniyle işlem yapıldı. İlçede bulunan Barış Manço Parkı'nda doğum günü kutlaması yapan grubu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar sonrası parka gelen polis ekipleri, doğum günü kutlaması yapan 5 kişiye işlem yaptı. Polis şahıslara koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe kurallarına uymama' nedeniyle toplam 4 bin 500 TL cezai işlem uyguladı. Polis grubu, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyararak dağıttı.
O sırada parkta bulunan vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti. (TB-AÖ-
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