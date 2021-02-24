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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Virüse yok saydılar kumar oynarken suçüstü yakalandılar

- Virüse yok saydılar kumar oynarken suçüstü yakalandılar

- Polis baskınından görüntüler

Para Cezası Kahvehane Yasaklar Harekete Geç Polis Ekipleri 

-- Suçüstü yakalan şahıslardan görüntüler

( KOCAELİ )- Kumar oynarken yakalansa da rahatını hiç bozmadı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde korona virüs yasaklarına uymayarak kahvehanede kumar oynayan 12 kişi, polis operasyonunda suçüstü yakalanmalarına rağmen kumar masasında hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler. Edinilen bilgiye göre İzmit’te korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 12 şahıs suçüstü yakalandı. Korona virüs yasaklarına uymayan 12 şahsa sokağa çıkma, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı. Operasyonda ayrıca kumar oynayan 4 şahsa idari, işletme sahibi 1 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. (GY-
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