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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Virüse aldırmadılar kuyruğa girdiler

Virüse aldırmadılar kuyruğa girdiler

kuyruk alanı

Polis Alışveriş Polis Ekipleri 

-caddenin görünümü
-polisin uyarısı
-iş yeri işletmecilerinin uyarıları

( KIRŞEHİR )-Yeni açılan işletmenin önünde bekleyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı KIRŞEHİR

- Kırşehir’de, faaliyetlerine bugün başlayan işletmede fiyatlar uygun olunca alışveriş için uzun kuyruk oluştu. İşletme sahipleri, açılan iş yerinde mesafe ve kişi sayısı kuralını uygularken açılışın tanıtımını yapan görevli kuyrukta bekleyen vatandaşları yaptığı anonslarla sürekli uyardı. Kırşehir’de Terme Caddesi üzerinde açılan ev eşyası ürünlerinin satıldığı alış veriş alanında beklenenin üzerinde katılım olunca iş yeri işletmecileri vatandaşları cadde üzerinde beklemeye aldı. Oluşan uzun kuyruğun önüne geçemeyen işletmeciler, içeride bulunma süresi ve kişi sayısına da kısıtlama getirdi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü görevlileri ise görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşlara da sürekli mesafe uyarında bulunarak kendilerini ve başkalarını tehlikeye atmamaları noktasında uyarılarda bulundu.
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