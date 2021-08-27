Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Viranşehir Devlet Hastanesi bahçesinde şüpheli çanta paniği
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Viranşehir Devlet Hastanesi bahçesinde şüpheli çanta paniği

Viranşehir Devlet Hastanesi bahçesinde şüpheli çanta paniği

Vatandaşların hastaneyi boşaltması

Hastane Bomba İmha Uzmanı Devlet Hastanesi Şüpheli Çanta Polis Ekipleri 

-Panik anlarından detaylar
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde devlet hastanesinin bahçesine bırakılan şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Fünye ile kontrollü şekilde patlatılan çantanın içinden elbise çıktı.Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir Devlet Hastanesinin bahçesinde meydana yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, bahçede şüpheli bir çanta görünce durumu hastanenin güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastaneye giden polis ekipleri, bahçede güvenlik önlemleri alarak, hastanede bulunan tüm hasta yakınlarını dışarı çıkarıp bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Çantanın içinden elbise çıkınca vatandaşlar rahat nefes aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı