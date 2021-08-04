Viranşehir’de elektrik kesintilerine karşı protesto

-Vatandaşların taşlarla yolu kapatması

-Uzun araç kuyrukları

-Protestocu vatandaşlar

-Olay yerinde jandarma

-Kısa itiş kakış

-Genel ve detay görüntüler

-Not: görüntüler vatandaş cep telefonu



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Viranşehirli Çiftçiler ve vatandaşlar sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için taşlarla karayolunu kapattı. Bölge genelinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok il ve ilçede vatandaşlar DEDAŞ’I protesto ediyor. Geçtiğimiz günlerde Siverek-Hilvan ve Şanlıurfa’nın birçok ilçesinde DEDAŞ vatandaşlar tarafından protesto edilmişti. Bir protestoda Viranşehir’den DEDAŞ’ın keyfi elektrik kesintisi yaptığı iddiasıyla Viranşehir’de de vatandaşlar sokağa çıkarak, elektrik şirketini protesto etti. Siverek-Viranşehir karayolunu taşlarla kapatan çiftçi ve vatandaşlar TEDAŞ’ın keyfi uygulamalarından vazgeçmesi talebinde bulundu. Olay yerinde çok sayıda jandarma sevk edilirken, vatandaşların yolu trafiğe açmaları konusunda ikna çalışmaları devam ediyor.

