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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı

Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı

Yanan tırdan görüntü

İlk Müdahale Yüksek Gerilim Hattı Elektrik Direği Yüksek Gerilim Sağlık Ekipleri 

-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Tellerden görüntü
-Eşyalardan görüntü
-İtfaiyeden görüntü
-Çalışmalardan görüntü
-Detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Direğin üzerine düştüğü tır, büyük bir patlamayla alev topuna döndü. 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen tırın sürücüsü yaralı halde kurtarıldı. Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır batı çevre yolu D Tipi Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası henüz belirlenemeyen beyaz eşya taşıyan bir tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu refüje çıktı. Bu sırada yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattına çarparak duran tırın üzerine teller düşünce büyük bir patlama meydana geldi. Kısa sürede alevlere teslim olan tır çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma ile söndürüldü. Yaralı halde tırın içerisinde çıkartılan sürücüsü ise 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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