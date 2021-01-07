Virajı alamayan tır devrildi, tonlarca mısır yola savruldu

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Devrilen tırın yanındaki kalabalık

-Polis ve karayolları ekiplerinden görüntü

-Yoldaki trafik akışından görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Karayolları ekiplerinin yoldaki buğdayı temizlemesi



( MERSİN )- Mersin'de mısır yüklü tırın, viraja girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı MERSİN



- Mersin'de mısır yüklü tırın, viraja girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan yüklediği mısırı Mersin'deki tavuk çiftliklerine götüren Nurullah A. yönetimindeki 02 AAD 672 plakalı tır, otoban bağlantı yolundan merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Bulvarı'na çıkan virajda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, tonlarca mısır yola savruldu. Kaza sonrası Akbelen Bulvarı'ndaki trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanırken, yola dökülen mısırlar karayolları ekiplerce ikinci bir kazaya meydan vermemek için süpürüldü.



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