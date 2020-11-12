Virajı alamayan tır devrildi sürücüsü yaralandı

-Kaza yapan tırın görüntüsü,

-olay yerinde tedbir alan jandarmanın görüntüsü



( DÜZCE )-Ahşap yüklü tır yan yattı DÜZCE



- Düzce TEM Otoyolu bağlantı yolu Beyköy kavşağında virajı alamayan ahşap malzeme yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı. Kaza TEM Otoyolu Beyköy Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nuri Y. (47) idaresindeki 81 AAC 886 plakalı Scania marka tır Beyköy Beldesi 1 OSB’den yüklediği ahşap hurdaları İstanbul’a götürürken TEM Otoyolu bağlantı kavşağında virajı alırken yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada tır sürücüsü Nuri Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen tır başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Tır kurtarıcı yardımı kaldırılarak çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (ALI-



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