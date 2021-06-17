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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Virajı alamayan taksi şarampole devrildi

Virajı alamayan taksi şarampole devrildi

Şarampoldeki taksi

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekipleri Trol 

-Polisin çalışma yapması
-Yoldan geçen araçlar
-Virajın görüntüsü
-Yıkık olan bariyerler

( ADANA ) - ADANA

- Adana’da virajı alamayarak şarampole devrilen taksinin sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 09.30 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolcu almak için Hacı Sabancı Bulvarında giden Emin Adalı'nın kullandığı 01 T 1992 plakalı taksi, virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpıp, şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendisi yaralı çıkan Adalı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Daha öncede bu virajda çok sayıda kaza olduğu bu nedenle bariyerlerin yıkık olduğu görüldü.
(FKE-
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