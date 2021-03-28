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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Virajı alamayan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

kaza yerinden genel ve detay görüntüler,

İlk Müdahale Elektrik Direği Küçük Kız Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-araçtan görüntüler,
-kazanın yaşandığı sokaktan görüntüler,
-çocuğu ölümüne neden olan aracın çekici ile kaldırılması,
-ölen küçük kızın sağlık fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te, virajı alamayarak direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, Hasırcıoğlu Mahallesi 5 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Uğur K. kontrolündeki Mazda marka 02 FK 919 plakalı araç, ara sokaktan 5 numaralı sokağa çıkmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç önce sokak üzerindeki elektrik direğine çarptı, sonrasında ise sokakta oyun oynayan Ayşe Naz Güçyetmez’i (2) altına alarak savruldu. Aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti Olayın ardından çevredeki vatandaşlar küçük çocuğu aracın altından çıkararak polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı Hayatını kaybeden küçük kızın cansı bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç sürücüsü Uğur K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (SVY-SD-
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