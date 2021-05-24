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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Virajı alamayan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Kaza yapan araçtan görüntü

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerinden detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir bahçeye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bir bahçeye devrildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilyurt Mahallesi Şifa Sokak'ta meydana geldi. M.F.P. yönetimindeki 77 DL 458 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe ve ağaca çarparak yol kenarında bulunan bir bahçeye devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, İtfaiye ve polis ekiplerine verdi. Kazada sürücünün yanında bulunan A.P. ve A.T.O. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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