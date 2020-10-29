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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

Kaza yerinden detaylar

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık görevlilerinden detaylar
-Kazalı araçtan detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de virajı alamayan otomobilin beton bariyerlere çarpıp ters devrildiği kazada 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ç. idaresindeki 71 AAD 249 plakalı Renault marka otomobil, Osmangazi Mahallesi tır yolu bitiminde virajı alamayarak beton bariyerlere çarptıktan sonra şarampole ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 8 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Ç.(37) ile yolculardan Mehmet E.(6), Yusuf Ö.(9), Ahmet(13) ve Tayfun Ada Ç.10), Havva Ç. Hilal Ç. Fatma Meryem Ç. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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