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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobil, kanala uçtu: 1 yaralı

Virajı alamayan otomobil, kanala uçtu: 1 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Polis Karya Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-yaralıdan görüntü
-otomobilin yanına oturan sürücüden görüntü
-genel detay

( DÜZCE )- Sürücü aracının başında oturarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştı DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde virajı alamayan otomobil kanala uçtu. Yaralanan otomobil sürücüsü ise aracının başına geçerek kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Kaza, Akçakoca Değirmenağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca’dan Sakarya’nın Karasu ilçesine seyir halinde olan O.D. idaresindeki 54 AEF 578 plakalı Volkswagen marka otomobil, Değirmenağzı mevkiinde keskin virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kanala uçtu. Otomobilin kanala düştüğü kazada, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gerçekleştiren O.D. kaza sonrasında otomobilinin yanına oturarak uzun süre kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Sürücü O.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (EB-HFV-
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