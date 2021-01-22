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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobil evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Virajı alamayan otomobil evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Polis Bild Polis Ekipleri 

-Kaza yapan araçtan detay

( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesinde virajı alamayan otomobil sürücüsü evin bahçesine uçtu, kazada 3 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde virajı alamayan otomobil sürücüsü evin bahçesine uçtu, kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas’ın Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesinde meydana geldi. B.G. idaresinde ki 23 AAP 106 plakalı Tofaş marka otomobil Gökpınar yolu istikametinden ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunanan İ.K. ve R.Ş. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün İlçe Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-
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