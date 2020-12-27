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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı

Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı

Montaj tünelde

Televizyon Hastane Trol 

-Ambulans ve çocuk
-Yan yatan otomobil
-Otomobil detay
-bina
-Röportaj

( İSTANBUL )-Binada oturanlar büyük panik yaşadı İSTANBUL

- Sultanbeyli'de seyir halinde iken kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak bir binanın bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Faciadan dönülen kazada apartman sakinleri ise büyük panik yaşadı. Olay Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde 18.45 sıralarında meydana geldi. Atilla K. yönetimindeki 34 RUG 06 plakalı Fiat marka otomobil, iddiaya göre virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak bariyerleri aştı, ardından yol üzerindeki 2 katlı binanın bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin içerisinde bulunan sürücü Atilla K., Zübeyde O. isimli kadın ve Gurbet O. isimli çocuk hafif yaralandı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi çevredekilerin ve kendilerinin çabasıyla araç içerisinden çıktı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bina bahçesinde yan şekilde yatan otomobil, düştüğü yerden vinç ile kaldırıldı. Evinde oturduğu sırada otomobilin bahçeye uçması ile büyük panik yaşayan Meliha Topal, "Biz evdrie televizyon izlerken bomba gibi iki kez ses geldi. Yerimizden kalktık. Yeğenim eyvah araba uçmuş dedi.
155i aradım yetişin dedim. Duman gördüm"dedi.
Öte yandan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
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