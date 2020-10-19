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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Virajı alamayan lüks araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Virajı alamayan lüks araç şarampole uçtu: 2 yaralı

OLAY YERİNDE KAZA YAPAN ARACIN GÖRÜNTÜSÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

İlk Müdahale Yaşlı Çift 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde virajı alamayan lüks araç, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası yaşlı çift yaralandı. Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Çınarlıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçesine giden Osman Göçer yönetimindeki Avusturya plakalı lüks araç, viyadüğü geçtikten sonra virajı alamadı. Yoldan çıkarak, şarampole uçan araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü Osman Göçer ve eşi Nigar Göçer yaralandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Ballı 112 ekiplerinin ilk müdahalesiyle Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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