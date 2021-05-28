Virajı alamayan araçlar viyadük duvarına çarpıyor

- Vatandaşların konuşması

- Kaza yapan araç

- Aracın çekiciye yüklenmesi



( ERZURUM )- Bu kavşak kazalara davetiye çıkarıyor ERZURUM



- Erzurum’un Yakutiye İlçesi Çaykara caddesinde bulunan Hamidiye kavşağı kazalara davetiye çıkarıyor. Hemen hergün bir kazanın yaşandığı bölgede esnaf ve vatandaşlar bölgede tedbir alınmasını istiyor. Erzurum Yakutiye ilçesinde 50. Yıl Caddesine Çaykara Caddesine bağlayan Hamidiye kavşağı virajının keskin olması nedeniyle sürücüler dikkat davranınca alt geçitte virajı almayarak duvara çarpıyorlar. Kavşakta kazasız gün yaşanmadığını dile getiren bölge esnafı kavşağın yeniden düzenlenmesine veya kapatılmasını istiyor. Duvara çarparak takla atan araçlar bölge sakinlerinin de korkulu rüyası oldu. Çaykara caddesinde 20 yıldır esnaflık yapan işyeri sahipleri, “Burada hemen hemen her gün kaza yaşanıyor. Alt geçit standartlara uygun yapılamadığı için çok dar ve keskin virajlı. Sürücüler duvara çarparak takla atıyorlar. Yetkililerin acil bu noktada çözüm bulmalarını istiyoruz” dediler. (ŞG-AT)

