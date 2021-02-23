Virajı alamayan araç başka bir araca çarparak durabildi: 4 Yaralı

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te virajı alamayan bir otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolmasının ardından karşıdan gelen başka bir araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 27 MB 1685 plakalı Ford marka otomobil sürücüsü, virajı alamayınca kontrolünü kaybederek karşıdan gelen A.Ö. yönetimindeki 53 HC 161 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar tarafından polis ve 112 sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (AD-SVY-



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