Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Virajda kontrolden çıkan servis midibüsü dereye uçtu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Virajda kontrolden çıkan servis midibüsü dereye uçtu

Virajda kontrolden çıkan servis midibüsü dereye uçtu

olay yerinden görüntü

Polis Hastane Gesi Trol 

-dereye uçan servisten görüntü
-ekiplerden görüntü
-yaralıya ambulansta müdahale edilmesi
-yaralının hastaneye getirilmesi
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan servis midibüsü Bedre Deresi'ne uçtu, 1 kişi yaralandı.Kaza, Mesudiye Mahallesi ile Alanyurt Bölgesi'ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Alanyurt'tan Mesudiye Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Sebahattin Öztürk (46) yönetimindeki 16 S 6141 plakalı servis midibüs, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak Bedre Deresi'ne uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ambulansı, İtfaiye Arama Kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Dereden çıkarılan yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüste yolcuların olmaması tek teselli oldu. Hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı