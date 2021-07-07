Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu

Viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu

Tır ve jeneratörlerden görüntü drone görüntüsü

Polis Polis Ekipleri Aktüel 

-Olay yerinden aktüel görüntüler

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Kuzey Marmara Yolu Büyükçekmece çıkışında viraja hızlı giren tırın kasasındaki jeneratörler yola savruldu. Jeneratörlerin yola düştüğü sırada o bölgede aracın olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza, saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Yolu Büyükçekmece çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece çıkışında viraja hızlı giren 34 PV 9722 plakalı tırdaki jeneratörler yola savruldu. Jeneratörlerin düştüğünü gören sürücü tırı hemen durdurarak, kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak polis ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri jeneratörlerden dolayı yolu trafiğe kapattı. Yapılan çalışmaların ardından yoldaki tır ve jeneratörlerin kaldırılmasıyla trafiğe kapatılan yol, yeniden açıldı. Jeneratörlerin yola savrulduğu sırada, o bölgede herhangi bir aracın olmaması olası bir facianın önüne geçerken, kaza mahalli drone ile havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a