VIP araçla Avrupa'ya kaçarken yakalandılar

-Göçmenler vip araçtan inerken detaylar

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul-Tekirdağ güzergahını kullanarak göçmen kaçakçılığı yapıldığı şüphesiyle durdurulan VİP minibüste 9 Suriyeli uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince,İstanbul-Tekirdağ güzergahını kullanarak göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphenilen C.A’nın kullandığı 34 AJA 844 plakalı lüks VİP Minibüs Çorlu kavşağından itibaren takip edilerek Beyazköy Mevkiinde durduruldu. Durdurulan VİP Minibüs içerisinde 3’ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 9 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan C.A’nın Tekirdağ Emniyetinde ki işlemleri sürüyor. Araç içerisinde yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanması için Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. (HLD-



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