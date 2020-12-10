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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı

Vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı

Kaza yerinden görüntü

-Vincin görüntüsü
-Polis ekiplerinin çalışması
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’da bugün Çömlekçi Mahallesi'nde üzerinde vinç bulunan bir tır viyadüğe takıldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mahmut Çengel yönetimindeki 61 ADD 314 plakalı tırın üzerinde bulunan vinç, havalimanı istikametinden şehir merkezi istikametine giderken Çömlekçi mahallesi mevkiinde viyadüğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın kupası ön tarafa doğru düşerken şoför Mahmut Çengel kazada ağır yaralandı. Çengel, ambulansla bölgeden alınarak Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yaşanan kaza nedeniyle ulaşım havalimanından şehir merkezi istikametine bir süre durdu. Yapılan çalışmaların ardından vinç bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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