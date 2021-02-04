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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Villayı hint keneviri bahçesine çevirmişler

Villayı hint keneviri bahçesine çevirmişler

polisin operasyonundan görüntü

Polis Hint Keneviri Narkotik Adliye Binası 

-adliye binasından görüntü
-Emniyet Müdürlüğü binasından görüntü

( AYDIN )- Operasyonda, 40 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı AYDIN

- Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin Hint keneviri yetiştirilen bir villaya gerçekleştirdiği operasyonda 40 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesinde bir villanın bodrum katında Hint keneviri yetiştirildiğine dair bilgilere ulaştı. Bu kapsamda, söz konusu adrese yönelik fiziki ve teknik takip başlatan narkotik ekipleri, çalışmanın ardından villaya operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında evde bulunan D.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.Narkotik ekiplerinin villada yaptıkları aramada, bodrum katında bir oda içerisinde Hint keneviri yetiştirilmek üzere uygun bir ortam hazırlandığı tespit edilirken, saksılara ekilmiş vaziyette boyları 30-50 santimetre arasında değişen 40 kök dişi Hint keneviri gele geçirildi. Narkotik ekipleri Hint kenevirlerine el koyarken, gözaltına alınan D.K. isimli şüpheli de sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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