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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Villada kaçak partiye jandarmadan operasyon

Villada kaçak partiye jandarmadan operasyon

- Villada partiyi basan jandarmadan görüntü

( İZMİR )- Pandemi kuralları hiçe sayıldı: Villada parti, baskın ile son buldu İZMİR

Para Cezası Jandarma Kaçak Ak Parti 


- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir villada eğlence partisi düzenleyen 52 kişiye cezai işlem uygulandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kayadibi Mahallesi'nde bir villada eğlence partisi düzenlendiğine yönelik aldığı ihbar sonucu çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 9 Nisan tarihinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda villada partide bulunduğu tespit edilen 52 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 180 bin 388 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, villada düzenlenen partide yer alan ve yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilen 3 kişiye edilerek 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereği tebligat yapıldı.
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