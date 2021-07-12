Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Kültür-Sanat
Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı

Villa yapmak için düzetme çalışması yapılan arazide tarihi mezarlar ortaya çıktı

-Kazı yeri detay

Arkeolojik Kazı Jandarma Bild Altın Arkeoloji 

--Kazıdan çıkan şeyler detay
--Lahit mezar kapağı detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’in Osmaneli ilçesinde villa yapımı için arazide kepçe ile düzeltme çalışmaları yapan vatandaş, tarihi eser olduğu değerlendirilen mezarları ortaya çıkardı. İlçenin Soğcakpınar köyü Kaşıkcı mahallesinde Şerafettin Gür isimli şahsın arazisinde villa yapımı için kepçe ile çalışan işçiler düzeltme çalışmaları yaptıkları sırada tarihi mezar olduğu tahmin edilen bir yapıyla karşılaştı. Durumun bildirilmesiyle kazı alanına Bilecik Müze Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müze yetkililerinin yaptığı incelemede, tarihi eser olduğu değerlendiren ve bölgenin nekropol olarak adlandırılan bir mezarlık alanı olduğu tahmin ediliyor. Yapının üstü geçici olarak kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, bölgenin kamulaştırılmasının ardından geniş çaplı arkeolojik kazılar başlayacak. Eserin hangi döneme ait olduğu ve içinden ne çıkacağı yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istimlâk çalışmaları devam bölgede Bilecik Müze yetkililerin yaptığı yüzey araştırmasında nekropol olarak adlandırılan bir mezarlık alanı olduğu tahmin ediliyor. Toprakla üzeri örtülen bölgenin definecilerden koruması için jandarma ekipleri tarafından gözetim altında tutuluyor. (ZZ-Y)
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı