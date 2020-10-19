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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor - Ölü sayısı 90'a ulaştı

- Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor - Ölü sayısı 90'a ulaştı

vietnam sele detay

( HANOİ ) - Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor- Ölü sayısı 90'a ulaştı HANOİ

Güvenli Bölge Vietnam Sel Felaketi Toplantı Şiddetli Yağış 


- Asya ülkelerinden Vietnam'da yaşanan sel felaketlerinde ölü sayısı 90’a yükseldi. Vietnam'da son iki haftadır şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Vietnam Ulusal Afet Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a ulaştığı, 34 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin çoğunun Quang Tri, Thua Thien Hue ve Quang Nam'dan olduğu belirtildi. Bugün yerel saatle 06.00 itibarıyla Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri ve Thua Thien Hue bölgelerinde 121 bin 280 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği duyuruldu. Toplam 121 bin 700 evin halen sular altında olduğunu aktarılırken 6 Ekim'den bu yana yaklaşık 531 bin 800 hayvanın da telef olduğu, sel sularında sürüklendiğini belirtildi. Ulusal Afet Önleme Merkezi Çarşamba gününe kadar yer yer şiddetli yağışların beklendiğini, bazı bölgelerde yağışların ani sel ve su baskınlara neden olabileceğini ifade etti.
Dün gerçekleştirilen acil toplantıda ise ülkenin orta kesimindeki bölgeler için afet uyarı riski, en yüksek ikinci uyarı seviyesine yükseltilmişti.
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