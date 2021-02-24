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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
(VİDEO-GRAFİK) Baharın müjdecisi 'cemre'

(VİDEO-GRAFİK) Baharın müjdecisi 'cemre'

- Havaların ısınmasını ve baharın gelişini müjdeleyen 'cemre' için hazırlanan video - grafik - 3 ağacın yaprak açması (animasyon) - 19 - 20 Şubat tarihlerinde ilk cemrenin havaya düştüğünü anlatan grafik (yazı ile) - 26 - 27 Şubat tarihlerinde ikinci cemrenin suya düşmesi (yazı ile) - 5 - 6 Mart tarihlerinde üçüncü cemrenin toprağa düşmesi (yazı ile) - Cemre düşmesinin açıklanması (yazı ile) - Anadolu Ajansı 100. yıl logosuANKARA - "Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Logos Animasyon 

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